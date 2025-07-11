7月10日放送の『私が愛した地獄』では、街頭インタビューで語られた“25股”経験やモテ期の話を受けて、MCのぺえが「モテ期は人生で3回来る」という世間の“定説”にあきれた様子を見せた。【映像】25股していた42歳美女番組内で、紅しょうが・稲田美紀が「モテ期って本当に来るんですか？」と疑問を呈する中、ぺえは「みんな言うじゃん。人生で3回訪れるって。それ、ない人はないぞ」とバッサリ。「ビジュアルがいい人に限っ