シャープは、イングランドのプレミアリーグに所属するサッカーチーム「トッテナム・ホットスパーFC」と、プレシーズンツアー2025のオフィシャルパートナーシップを締結した。 期間は2025年7月1日から9月30日で、日本、台湾、シンガポール、インドネシアでスマートフォンの「AQUOS」ブランドを対象としたプロモーションを実施する。