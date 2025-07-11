大阪・関西万博は中国のナショナルデーを迎えました。「デジタル中国の心臓部」として注目を集める杭州市では富士登山にも使えるロボットの開発が進んでいました。【映像】数種類のロボットを実践する張継宇CEO「今年の8月か9月ごろ、富士山の登山シーズンが始まった時期に、富士山でも実際に体験していただけるようにする予定です」（ロボCT 「程天科技」張継宇CEO（36））アリババやAI企業DeepSeekを生み、新しい「デジタル