７月１０日夜、北海道福島町の住宅街でクマが複数回目撃されました。現場付近の小学校では保護者が付き添って登校するなど不安が広がっています。クマが目撃されたのは福島町月崎の住宅街です。１０日午後７時すぎ、男性が家の中からクマ１頭を目撃し、警察に通報しました。警察によりますと、クマの体長は１～２メートルほどだということです。通報からおよそ１５分後、男性が再びクマを目撃したほか、駆け付けた警察