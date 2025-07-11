三重県紀北町で、夏場にバーベキューなどで需要が増える「紀州備長炭」作りが最盛期を迎えています。備長炭は「ウバメガシ」を1000℃以上の高温で10日から2週間ほどじっくり焼き上げてできる最高級の炭で、紀北町矢口浦の製炭所で職人が連日作業に追われています。厳しい暑さの中、窯の中で真っ赤に焼きあがった炭を取り出し、灰をかけて2日ほど冷ますと出来上がります。叩けば金属音がするほど硬く、強い火力