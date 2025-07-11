大学卒業と公表していた経歴が除籍だったことが明らかとなった、静岡県伊東市の田久保真紀市長。学歴詐称疑惑をめぐり、市議会は11日、1回目の百条委員会を開きました。――百条委員会当日の心境は田久保真紀市長「議会のほうの報告を待ちたい」――百条委員会とはどう向き合いたい田久保真紀市長「…」百条委員会は田久保真紀市長が疑惑のもとにもなっている卒業証書について、公開せずに検察へ提出する考えを示したこともあり、