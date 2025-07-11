大分県中津市の保育園が県内で初めて11日、JR九州の貸切列車を利用し、親子遠足に出発しました。 【写真を見る】貸切列車で保育園児が親子遠足に出発車内放送や車掌を体験 このツアー企画「トレチャッタ！」は、気軽に列車の貸し切りを体験してもらおうとJR九州が去年から運行しています。 中津市の三慧保育園の親子らおよそ40人が北九州の博物館へ向かう遠足で、この「トレチャッタ！」を活用しました。 県内の保育園