大相撲名古屋場所が、あさって13日から始まります。新横綱として挑む大の里、初日は欧勝馬との対戦が決まりました。史上最速で横綱に昇進した大の里。今場所は、新横綱として初優勝を狙う重要な場所となります。その初日の対戦相手は、小結の欧勝馬。2日目は、前頭筆頭の安青錦との対戦が決まりました。大相撲名古屋場所は、13日から始まります。