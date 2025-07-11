「自分のお食事が終わり、虚無いぬ」【写真】お皿が空っぽ…しょんぼりするムーンちゃんの顔をアップで見るXユーザーのめろみちゃんとむんちゃんさん（@meromi_desu）が投稿した食事風景を収めた一枚が、5.2万件超の“いいね”を集め話題になっています。写っているのは、ビション・フリーゼの「ムーン」ちゃん（取材時、生後7カ月・男の子）。飼い主さん夫婦と一緒に訪れたレストランで、パパの横にちょ