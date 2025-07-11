ロシアの侵攻を受けるウクライナで、先月死傷した民間人の数が、過去3年で最多になったことが明らかになりました。ゼレンスキー大統領は、さらなる支援を呼びかけています。国連ウクライナ人権監視団は10日、ウクライナで先月、ロシア軍の攻撃により死亡した民間人は232人にのぼり、1343人が負傷したと発表しました。ひと月あたりの死傷者数としては、過去3年で最多です。また、先月、ミサイルやドローンが飛来した数は、去年6月と