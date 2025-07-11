俳優の有村架純さんが自身のインスタグラムを更新。ティファニー銀座店のオープニングパーティーに出席したことを報告しました。【写真を見る】【 有村架純 】「ティファニーを彩る数々のジュエリーに思わず声が漏れていくのでした」黒ドレス姿で銀座店オープニングに登場有村さんは、「ティファニー銀座のオープニングパーティーに伺いました。」と、書き出し、「ティファニーを彩る数々のジュエリーに思わず声が漏れていくので