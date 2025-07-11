1966年7月10日にウルトラマンが初めてテレビに登場してから、2026年に記念すべき60周年を迎えます。これを記念して、円谷のウルトラマン公式Youtubeチャンネルにて、ウルトラマンシリーズ60周年記念PV 「with U」が公開。この映像が泣けると話題になっています。歴代のウルトラマンシリーズの名シーン、名言などを中心としたカットが次々と映し出される動画で、もう金言の嵐です！「人間は同じ過ちを繰り返します。でも素晴らしい