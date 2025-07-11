今月4日、高齢の女性がクマに襲われ、死亡した岩手県北上市で11日朝、クマ1頭が駆除されました。女性を襲ったクマと同じ個体の可能性が高いとみて、確認を進めています。北上市八重樫浩文市長「小屋から川の方に逃げたところを発砲した」市と警察によりますと、11日朝も北上市和賀町ではクマが小屋に入り込むなど2件の目撃情報がありました。警察と市の担当者が駆け付けたところ、クマ1頭が川に逃げ、民家に危険が及ばない状況に