きのうは9都県の、のべ55か所に「記録的短時間大雨情報」が発表され、関東甲信を中心に大雨となりました。【写真を見る】関東大雨の被害東京・目黒区で浸水被害19件内水氾濫の可能性も「車の中も水浸し」横浜市ではマンホールから水横浜市では、マンホールから水が噴き出した影響で、破損した道路のアスファルトのかけらが車のフロントガラスを突き破り、車内にいた親子がけがをしました。きのう東京・目黒区では、住宅街が冠