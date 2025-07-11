国賓としてモンゴル訪問中の天皇皇后両陛下は、国内最大のスポーツの祭典「ナーダム」の開会式に出席されました。モンゴル滞在6日目となる現地時間の11日午前11時ごろ、天皇皇后両陛下は「ナーダム」開会式出席のため、ウランバートル南部にある国立中央スタジアムに到着されました。映像はスタジアム3階にある貴賓観覧席に着席される天皇皇后両陛下とモンゴルのフレルスフ大統領夫妻です。モンゴルの国民的なスポーツの祭典「ナー