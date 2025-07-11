お笑いコンビ・オードリーが、10日放送の日本テレビ系『DayDay.』（前9：00）にVTR出演。『DayDay.』ウォッチャーである若林正恭が、親交の深いMCの南海キャンディーズ・山里亮太へ呼びかける一幕があった。【写真】復活への機運？『たりないふたり』のタイミング王が投稿山里と若林による、たりないふたりは、2009年にお笑いライブ『潜在異色』で生まれ、2012年『たりないふたり』、14年『もっとたりないふたり』、19年『さよ