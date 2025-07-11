モンゴル訪問中の天皇皇后両陛下は、まもなく始まるモンゴル最大の祭典「ナーダム」に出席されます。まもなく開会式が開かれるということで、会場にはたくさんの馬や民族衣装を着た人たちがスタンバイしています。多くのお客さんが訪れていて、会場は熱気に包まれています。「ナーダム」は、相撲、競馬、弓の3つの競技を中心に行われる祭典で、朝から華やかな開会式のリハーサルが行われていました。色とりどりの民族衣装に身を包