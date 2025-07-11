商店に並べられたケロッグのシリアル＝2月、米ペンシルベニア州（AP＝共同）パンに塗るペースト「ヌテラ」で知られるイタリアの食品大手フェレロ・グループは10日、米食品大手WKケロッグを約31億ドル（約4500億円）で買収すると発表した。フェレロはシリアルなどで知名度のあるWKケロッグを買収し、北米市場などでの事業拡大を狙う。フェレロのヌテラとWKケロッグのコーンフレークなどのシリアルはともに朝食に人気で、相乗効