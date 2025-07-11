元プロレスラーでタレントの北斗晶が「小さく見える！」と２人の身長高め男性に挟まされたことをＳＮＳで喜んだ。北斗は１１日までに更新したインスタグラムで「いいじゃんいいじゃん北斗晶が小さく見える最高！！橋下先生と小田井さんの間はいいね一度くらいは、か弱く見られてみたいもんだわ」と橋下徹氏と元純烈の小田井涼平に挟まれた写真を投稿した。北斗は＃を付けて「＃小さく見える＃橋下先生＃小田井さん