九州南部には湿った空気が流れ込み、きのうから断続的に活発な雨雲が流れ込んでいます。あすにかけて大雨になるおそれがあり、土砂災害などに警戒が必要です。西日本の太平洋側には湿った空気が流れ込み、大気の状態が不安定になっています。宮崎県では、24時間降水量が200ミリを超えているところもあります。九州南部では、あす昼前にかけて局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降って大雨となるおそれがあり、あす昼までの24時間