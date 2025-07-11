バリスタのいない覆面カフェとして一昨年、昨年と大好評だった「ひみつのドリップ」。今年も7月11日（金）から8月3日（日）の期間でRand表参道（東京都渋谷区神宮前4-24-3 COURT C）にて開催されます。本格的な味わいのブラックコーヒー14種類はもちろん、産直通販サイト「食べチョク」と連携し、全国各地の産直フルーツと組み合わせた16種類の「フルーツコーヒー」とあわせて全30種のメニューから好きなコーヒーを選べます。 店に