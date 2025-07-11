フジテレビ系新ドラマ「愛の、がっこう。」が１０日、スタートした。高校の国語教師・愛実（木村文乃）と、無学のホスト・カヲル（ラウール）が次第に距離を縮めていくラブストーリー。第１話では、愛実のびっくり過去が明らかになった。母校の女子校で国語教師となった愛実だが、生徒達は愛実をバカにしてまったく授業を聞いていない。愛実は父の紹介で銀行員の川原（中島歩）と見合いをする。川原は出会いのきっかけが父親同