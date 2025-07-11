2023年に東京都大田区のアパートで原唯之さん＝当時（46）＝を殺害し、スーツケースに入れて多摩川に遺棄したとして、殺人罪などに問われた無職西高昌浩被告（54）と無職岩城周平被告（40）の裁判員裁判で、横浜地裁（佐藤卓生裁判長）は11日、西高被告に懲役13年（求刑懲役16年）、岩城被告に懲役15年（同18年）の判決を言い渡した。事件では、原さんの元交際相手西高舞被告（33）や、舞被告の母親、兄も殺人罪などで起訴され