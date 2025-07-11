「ヤンキース６−５マリナーズ」（１０日、ニューヨーク）ヤンキースが延長十回サヨナラ勝ちした。１死満塁でジャッジの中犠飛で決着。浅い飛球で中堅からの好返球を、三塁走者のボルピがヘッドスライディングで巧みにタッチをかわして生還した。ヤンキースはマリナーズ先発・ウーの前に七回まで無安打。初回の２四球だけに抑えられていた。０−５の八回に、先頭のチザムが右安打を放つとライスも中前打で続き一、三塁。ウェ