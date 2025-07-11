中国国家統計局が9日に発表したデータによると、6月は内需拡大政策と消費促進政策が引き続き効果を発揮した。消費者物価指数（CPI）は、前年比で見ると前月の低下から今月は0．1％上昇に転じた。前月比では0．1％低下したものの、低下幅は前月より0．1ポイント縮小した。食品とエネルギーを除いたコアCPIは前年同期比で引き続き上昇し、0．7％の上昇となった。生産者物価指数（PPI）は前月比で0．4％低下し、低下幅は前月と横ばい