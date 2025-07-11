【モデルプレス＝2025/07/11】タレントの王林が10日、自身のInstagramを更新。水着姿を披露し、話題を呼んでいる。【写真】王林、美デコルテ輝く赤水着姿◆王林、水着姿で美ボディ披露王林は「今年は早めに夏はじめました。まだまだいっぱい夏するぞ」とつづり、ビーチで撮影された写真を公開。赤い水着姿のショットや、水着の上にキャミソールを着用したショットで、美しいデコルテと肩を披露している。この投稿に、ファンからは