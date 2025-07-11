【モデルプレス＝2025/07/11】TBS日曜劇場「御上先生」に生徒役として出演していた女優の吉柳咲良が9日、自身のInstagramを更新。キャミソールトップスでの肌見せコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。【写真】「御上先生」生徒役、大胆肌見せコーデ◆吉柳咲良、キャミトップスで肌見せ吉柳はニット帽にチェーンネックレスを合わせたクールなスタイリングでの自撮りショットを公開。全身ショットでは、グレーのキャミソール