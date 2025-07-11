「バスちょっと強引」？あわや衝突事故長野・松本市で6月23日午後9時半頃、カメラが捉えたのはまさかの動きをする車だ。前を走るバスが右折し始めた次の瞬間、バスを回り込むように対向車が飛び出してきたのだ。お互いに急ブレーキを踏みなんとか衝突は免れたが…撮影者：びっくりしました。もし私が気がつかないでバスと一緒に曲がっていれば多分ぶつかっている。この直前、撮影者は対向車がいることに気がついていたというが、車