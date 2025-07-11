ガールズグループLE SSERAFIM（ルセラフィム）メンバーのKIM CHAEWON（キム・チェウォン）が、米国有名シンガー・ソングライターJVKE（ジェイク）とコラボした。10日に発表されたJVKEの新曲「butterflies（feat．TAEHYUN of TOMORROW X TOGETHER，KIM CHAEWON of LE SSERFIM）」にフィーチャリングで参加した。韓国メディアのスポーツ東亜は11日「今回の新曲は『君だけが私にときめきを与える』というメッセージを伝える気持ちの