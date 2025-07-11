【モデルプレス＝2025/07/11】俳優の山田裕貴が7月11日、NHK総合「あさイチ」（毎週月〜金曜あさ8時15分〜）に生出演。妻で女優の西野七瀬との私生活について語った。【写真】山田裕貴＆西野七瀬、結婚前に見せた親密2ショット◆山田裕貴、結婚後の私生活について語る2024年3月31日に西野との結婚を発表した山田。「あさイチ」の出演は5年ぶりとなり、MCを務める同局の鈴木奈穂子アナウンサーからは「去年ご結婚されて、心境の変化