お笑いコンビ、アンガールズ田中卓志（49）が11日までにインスタグラムを更新。「二級建築士」の資格試験を受けたことを明かした。田中は「二級建築士の学科試験受けてきました！」と報告。「合格発表は8月25日です！」と伝え、「受かっていれば、製図試験に進めるんだけどなぁ！」と思いをつづった。また「試験の感想を、今週のポッドキャストで喋ってます！」と予告。フォロワーからは「田中さんお忙しい仕事中なのに勉強頑張ら