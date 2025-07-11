この夏、軽やかに差をつけるなら「VANS LITE」シリーズに注目。ABCマートから2025年7月10日より登場するのは、夏気分を盛り上げる新色＆新素材♡大人気のペイズリー柄「FINN」や、通気性抜群のヘンプ素材「SLIP-ON」「AUTHENTIC」など、履き心地とデザイン性を兼ね備えたアイテムが勢ぞろい。夏のお出かけやフェスコーデにもぴったりのラインナップで、足元から季節を楽しんで。 涼しげな足元へ導く