偽のルイ・ヴィトンの財布を販売目的で所持したとして、ベトナム国籍の男が逮捕されました。 【写真を見る】“偽ヴィトン”の財布を販売目的で所持か 美容師免許ないのにヘアカットも… ベトナム国籍の31歳男を逮捕 名古屋 逮捕されたのは、ベトナム国籍で名古屋市東区の会社役員 ブイ・ヴァン・ナム容疑者31歳です。警察によりますとブイ容疑者は東区のビルの一室で偽物のルイ・ヴィトンの財布2点を販売する目的で所持した商標