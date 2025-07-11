SNSのInstagramに表示された投資に関する広告をきっかけに、秋田市に住む40代の男性が現金約270万円をだまし取られました。秋田臨港警察署の調べによりますと、秋田市に住む40代の男性は今年4月中旬、SNSのInstagramで投資に関する広告を見つけました。広告にアクセスした男性はその後、無料通話アプリ LINEで複数のアカウントと友達になり、先月上旬に森田を名乗る相手から暗号資産へ投資するよう指示されました。男性が個人名義