10日夕方、大仙市の国道で、普通乗用車が縁石と標識に次々と衝突する事故があり、運転していた58歳の男性が死亡しました。山粼愛子記者「事故があった現場です。普通乗用車はあちらの縁石に衝突したあと、100メートルほど離れたこちらに衝突したということです。」事故があったのは大仙市戸地谷の国道13号です。大仙警察署の調べによりますと、10日午後5時40分ごろ、秋田市方向から横手市方向へ走っていた普通乗用車が