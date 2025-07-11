関心を寄せるクラブは後を絶たない。パルマに所属する日本代表GKの鈴木彩艶は、イタリアでの１年目に活躍し、評価を大きく高めた。そのため、この夏は様々な方面から熱い視線を注がれている。日本時代から獲得に動いたマンチェスター・ユナイテッドのほか、プレミアリーグではチェルシーなどの関心が報じられた。鈴木のパフォーマンスを目の当たりにしたイタリアでは、セリエAで優勝したナポリが将来的な戦力として動向をう