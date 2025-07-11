静岡県伊東市の田久保真紀市長が「東洋大卒」と学歴を偽ったと指摘されている問題で、事実関係を調査する市議会の百条委員会が１１日、初めて開かれた。田久保市長は問題が浮上した６月初旬、大学の「卒業証書」だとする書類を市議会議長らに提示。だが、その後は公表されずに真偽不明となっているため、百条委では今月１８日を期限として、この書類の提出を求めることを決めた。また、市幹部の証人尋問が行われ、市が発行し