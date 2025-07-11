俳優・竹内涼真がワイルドなタンクトップ姿を公開した。１１日までに更新した自身のインスタグラムに「Ｓｕｍｍｏｎｔｈｅｔａｎｋｔｏｐｓタンクトップを召喚せよ」とつづり、鍛え上げられた肩や腕の筋肉をのぞかせるワイルドなタンクトップコーデを披露した。この投稿にファンからは「かっこいい〜」「ばりかっこいい」「イケメン過ぎる」「鍛え上げられた腕惚れ惚れ」「めちゃくちゃ似合う」「世界一タンクトップ