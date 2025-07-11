◆米大リーグオリオールズ７―３メッツ＝第２試合＝（１０日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）オリオールズ・菅野智之投手（３５）が１０日（日本時間１１日）、本拠地でメッツとのダブルヘッダー第２戦に先発。６回４安打３失点で今季７勝目を挙げた。最速９５・２マイル（約１５３・２キロ）をマークしたツーシームを筆頭に全６球種で今季の自己平均を上回る球速を出し、メッツ打線を圧倒。３四球２奪三振