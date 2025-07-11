◆米大リーグヤンキース６×―５マリナーズ＝延長１０回（１０日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）７回までノーヒットに抑えられていたヤンキースが８、９回に反撃して追いつき、延長１０回、ジャッジの犠飛でサヨナラ勝ちした。ヤンキースはマリナーズの先発ブライアン・ウー投手相手に、７回までノーヒット。１人の投手にノーヒッターされれば１９５８年オリオールズのホイト・ウィルヘルム以来６７年