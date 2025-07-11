2023年に東京都内で男性を殺害し、スーツケースに入れて多摩川に遺棄したとして、殺人罪などに問われた男2人の裁判員裁判で、横浜地裁は11日、男性の元交際相手の父親に懲役13年の判決を言い渡した。もう1人は懲役15年。