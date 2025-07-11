深刻な人道危機が続くパレスチナ・ガザ地区で、栄養食品を受け取るために集まった人々をイスラエル軍が空爆し、子ども10人を含む15人が死亡しました。【映像】退避する現地の人々の様子ガザ当局によりますと、10日、ガザ中部にある医療施設の前でイスラエル軍の空爆があり、子ども10人と女性3人を含む少なくとも15人が死亡しました。医療施設では、栄養失調の子どもの治療や妊婦の検診などが行われていて、犠牲者の多くは栄