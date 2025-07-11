エビアン選手権初日女子ゴルフの海外メジャー今季第4戦・エビアン選手権は10日、フランス・エビアンリゾートGC（6504ヤード、パー71）で開幕した。西郷真央（島津製作所）と古江彩佳（富士通）がともに4アンダーで首位と2打差の7位発進を決めた。日本勢からは西郷と2アンダーで23位の山下美夢有（花王）の一打に全米女子プロゴルフ協会（LPGA）から注目が集まった。7番パー5の第2打で見せた。フェアウェイから西郷が放った一打