Photo: ¾®¸¶·¼¼ù Ì¾µ¡¤Î¥Þ¡¼¥¯¥Ä¡¼¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê±þ¤¨¤Æ¤­¤¿¥Ã¡ª¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤Û¤É¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤Ê¤Ë¤·¤í¡¢¤½¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤¬Á´¿ÈÁ´Îî¤òÃí¤¤¤Çºî¤Ã¤¿ºÇ¹âÉÊ¼Á¥â¥Ç¥ë¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£2022Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Æ¥¯¥Ë¥«¤¬È¯Çä¤·¤¿´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×µ¡¡ÖATH-TWX9¡×¤Ï¡¢ËÍ¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥¤¥ä¥Û¥ó¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£²»¼Á¤ä¥Ç