【Ghost of Yotei（ゴースト・オブ・ヨウテイ）】 10月2日 発売予定 価格スタンダードエディション：8,980円 デジタルデラックスエディション：9,980円 コレクターズエディション：31,980円 ソニー・インタラクティブエンタテインメントは7月11日、プレイステーション 5用アクションアドベンチャー「Ghost of Yotei（ゴ