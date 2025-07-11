１１日午前５時３０分頃、岩手県北上市和賀町山口で、住民が自宅玄関前にクマがいるのを見つけた。通報を受けて駆けつけた県警北上署員らが追いかけ、地元猟友会のメンバーが近くの川で発砲し、駆除した。同署によると、クマは成獣で体長約１メートル３０。同地区では今月４日、女性（８１）が室内に侵入してきたクマに襲われて倒れているのが見つかり、その後死亡が確認された。北上市は女性を襲ったクマと同じ個体の可能性が