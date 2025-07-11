セブン-イレブン・ジャパン（SEJ）の経営トップを5月から担う阿久津知洋社長。現状について「最大の課題は社員一人ひとりがチャレンジするカルチャーに変わっていけるかだ。われわれはかつてトップの強力なリーダーシップで成長を果たしたが、現代は価値観の多様化や社会の複雑化が顕著になり、過去の成功体験から一歩脱け出す必要がある。『Error＆Learn（＝失敗しても学べば良い）』の精神で前進していきたい」との想いを語った