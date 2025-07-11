体重300キロまで対応できる超特大の車いす（右）に試乗する現役最重量の三段目出羽ノ城さん＝11日午前、名古屋市大相撲名古屋場所を控え、体重300キロまで対応できる超特大の車いすが、会場のIGアリーナ近くの名古屋市立大医学部付属西部医療センター（同市北区）に配備され、11日に贈呈式が開かれた。現役最重量252キロの三段目出羽ノ城さんが試乗し「相撲はけがと隣り合わせのスポーツ。大きな車いすがあると安心する」と笑顔