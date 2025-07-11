JR岡山駅東口広場岡山・北区駅元町 参議院選挙の投票日は7月20日です。11日朝、JR岡山駅前で「若者選挙サポーター」の大学生らが投票を呼び掛けました。 岡山県選挙管理委員会が行なった啓発活動です。 岡山県選管が委嘱した「若者選挙サポーター」を務める大学生4人が、岡山駅の利用者らに啓発用のティッシュを配って参院選の投票を呼び掛けました。 （若者選挙サポーター