【モデルプレス＝2025/07/11】元NHKのアナウンサーで現在はフリーで活躍する中川安奈が10日、自身のInstagramを更新。海辺での私服姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】中川安奈アナ「膝から下のゴルフソックス焼けにもぜひご注目を」美脚披露の私服姿◆中川安奈アナ、美脚輝く私服ワンピース姿披露中川は「the夏って感じの最高のロケーションで新しいお仕事させていただきました」と撮影の様子を報告。「私服に着替えてか